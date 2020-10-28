Ставрополь, , 08:57 — REGNUM Около 713 тыс. тестов на COVID-19 провели на Ставрополье, по данным на утро 28 октября. К этому времени в регионе зарегистрировано почти 20,7 тыс. случаев заражения, сообщил на своей странице в Instagram губернатор края Владимир Владимиров.

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Накануне на Ставрополье коронавирус выявили у 190 человек — это максимальный суточный прирост в регионе с начала пандемии. Согласно официальной статистике, «рекорд» по этому показателю в крае с начала октября обновился в 16-й раз.

За минувшие сутки на Ставрополье выздоровели 259 носителей коронавируса, а всего в регионе болезнь победили более 15,3 тыс. человек. Умерли в крае 415 пациентов с COVID-19, четверо из них скончались накануне.

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