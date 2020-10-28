Находка, Приморский край, , 08:47 — REGNUM Глава города Находка в Приморском крае Тимур Магинский выздоровел после того, как он был госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба администрации Находкинского городского округа.

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«Руководитель городского округа прошел необходимый курс лечения и сейчас чувствует себя хорошо», — говорится в сообщении.

Кроме того, в нем уточняется, что последние тесты Магинского на SARS-CoV-2 показали отрицательный результат и указывается, что глава города приступил к исполнению своих обязанностей с 28 октября.

Также сам Магинский выразил свою благодарность медикам, работающим в больницах и поликлиниках и отметил, что снижение уровня заболеваемости во многом зависит и от всего общества.

«Необходимо неукоснительно соблюдать все меры противоэпидемических ограничений. В обязательном порядке носить медицинские маски, дезинфицировать как можно чаще руки, соблюдать социальную дистанцию, избегать большого скопления людей. Особо необходимо соблюдать все меры предосторожности людям старшего поколения и людям, имеющим хронические заболевания», — сказал глава Находки, слова которого приводит пресс-служба, добавив, что, по его мнению, коронавирус можно победить только совместными усилиями.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября стало известно, что что глава города Находка Тимур Магинский был госпитализирован после того, как его тест на коронавирус показал положительный результат.