Екатеринбург, , 08:50 — REGNUM Законодательное собрание Свердловской области восстановит свою работу с 5 ноября 2020 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе представительного органа.

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Возобновят свою деятельность профильные комитеты. 5 ноября пройдёт заседание совета Заксобрания, где будет учреждена повестка ближайшего пленарного заседания органа власти.

«Тестирование прошли все депутаты Законодательного собрания Свердловской области, все здоровы», — заявила спикер собрания Людмила Бабушкина.

Если кто-то не представит справку с отрицательным результатом теста на коронавирус, то этот человек не будет допущен к работе, добавила председатель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Заксобрание перенесло заседание, намеченное на 27 октября 2020 года.

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