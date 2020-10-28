Владикавказ, , 08:35 — REGNUM В Северной Осетии вынесен обвинительный приговор жителю города Владикавказа, которого осудили за причинение смерти по неосторожности. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, 29-летний мужчина случайно убил свою пожилую бабушку, сообщили 28 октября в пресс-службе прокуратуры по региону.

Из подробностей дела известно, что в ноябре 2019 года внук решил помочь пенсионерке искупаться. Женщина не могла ходить и к тому же страдала слабоумием. Движимый благими намерениями мужчина отнес старушку в ванную, открыл воду и на какое-то время отлучился. Однако, когда вернулся, застал женщину без признаков жизни.

«Прибывшие на место врачи скорой медицинской помощи зафиксировали смерть пенсионерки», — говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

За смерть бабушки суд назначил виновнику наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.