Улан-Удэ, , 08:29 — REGNUM В Бурятии пенсионерам и членам многодетных семей с коронавирусом начнут выдавать бесплатные лекарства. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, решение касается пациентов, получающих лечение в амбулаторном режиме.

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Как отмечается, первая партия препаратов на сумму 2,7 млн рублей будет передана пациентам 28 октября.

«Также принято решение о бесплатном лечении пациентов с «ковидной» пневмонией на амбулаторном этапе, препараты уже выдаются с понедельника», — отметила министр здравоохранения республики Евгения Лудупова.

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