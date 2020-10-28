Джакарта, , 08:29 — REGNUM Американская компания Apple объявила, что введет налог на добавленную стоимость в размере 10% для пользователей в Индонезии, сообщает Antara.

«Когда курс обмена иностранной валюты меняются, нам нужно обновлять цены в App Store. В ближайшие несколько дней цены на приложения в App Store вырастут», — говорится в заявлении компании.

В Apple заявили, что пользователи в Индонезии будут облагаться налогом на добавленную стоимость при использовании приложений от разработчиков, находящихся за пределами Индонезии.

Корректировка цен произошла не только в Индонезии, но и в ряде других стран, включая Бразилию, Колумбию, Индию, Россию и ЮАР. Цены на приложения также будут скорректированы в Исландии и Албании.

Как сообщало ИА REGNUM, Instagram объявил о своем партнерстве с рядом организаций в Индонезии для поддержки психического здоровья граждан.

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