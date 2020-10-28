Бейрут, , 08:33 — REGNUM За последние сутки в Ливане было выявлено свыше 1,8 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 28 октября сообщает министерство здравоохранения страны.

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По данным министерства, за минувшие 24 часа в стране выявили 1809 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число возросло до 73 995.

Также указывается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 на сегодняшний день составляет 590.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 36 797 человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Ливане за сутки было выявлено около 800 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.

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