Нур-Султан, 28 октября 2020, 08:27 — REGNUM В Казахстане за минувшие сутки выявили 274 случая заболевания пневмонией коронавирусного типа, сообщили 28 октября в министерстве здравоохранения республики.
Днем ранее было выявлено всего десять случаев. Общее число случаев пневмонии с 1 августа 2020 года достигло 37 205, выздоровели 28 616 пациентов, скончались 396.
Отметим, по состоянию на 28 октября в Казахстане обнаружили 110 832 случая заражения коронавирусом, выздоровели 105 883 пациента, скончались 1825 человек.
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