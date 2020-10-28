Нур-Султан, , 08:27 — REGNUM В Казахстане за минувшие сутки выявили 274 случая заболевания пневмонией коронавирусного типа, сообщили 28 октября в министерстве здравоохранения республики.

Днем ранее было выявлено всего десять случаев. Общее число случаев пневмонии с 1 августа 2020 года достигло 37 205, выздоровели 28 616 пациентов, скончались 396.

Отметим, по состоянию на 28 октября в Казахстане обнаружили 110 832 случая заражения коронавирусом, выздоровели 105 883 пациента, скончались 1825 человек.

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