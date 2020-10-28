Оттава, , 08:27 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Канады подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 2674 и превысило 222 тыс. Об этом 28 октября сообщает канадский минздрав.

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По данным министерства, на сегодняшний день общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране составляет 222 887.

Также сообщается, что за это же время в Канаде зафиксировали 28 скончавшихся от COVID-19 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 10 001.

При этом уточняется, что в наибольшей степени от коронавируса пострадали канадские провинции Квебек (10 885 заразившихся), Онтарио (72 051) и Альберта (26 155).

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Канаде за сутки общее число заразившихся коронавирусной инфекцией превысило 220 тыс.