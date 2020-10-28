Майкоп, , 08:29 — REGNUM Суд в Адыгее признал выходца из Дагестана, отбывающего наказание в местной колонии, виновным в экстремизме. Он приговорен почти к пяти годам лишения свободы, сообщает 28 октября пресс-служба управления ФСБ России по республике.

Уроженец Хунзахского района Дагестана отбывал в адыгейской колонии наказание за вымогательство. Установлено, что он причастен к организации в исправительном учреждении ячейки международного экстремистского объединения «Ат-Такфир Валь-Хиджра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и вербовке заключенных.

Фигуранту назначено наказание в виде четырех лет и восьми месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Адыгее к длительному сроку был приговорен уроженец Волгоградской области, который также организовал ячейку международной религиозно-экстремистской организации в одной из колоний республики. Установлено, что он вербовал осужденных и проводил собрания сторонников объединения.