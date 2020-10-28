Пекин, , 08:20 — REGNUM За истекшие сутки на территории Китая было выявлено 80 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 28 октября говорится в заявлении госкомитета КНР по вопросам здравоохранения.

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Также указывается, что в данное число входит 42 активных случая и ещё 38 носителей SARS-CoV-2 без симптомов, при этом 20 активных случаев являются локальными, (семь случаев в Шанхае, шесть случаев в провинции Шэньси, два случая в провинции Гуандун и по одному в провинциях Тяньцзинь, Хэбэй, Хэнань, Сычуань и Внутренняя Монголия) остальные 22 — ввозные.

Таким образом, общее число выявленных в Китае заразившихся коронавирусом на сегодняшний день составляет 85 868.

Также сообщается, что за это же время в КНР никто не умер от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов по-прежнему составляет 4634.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 80 936 человека вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Китае за сутки было выявлено 66 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.