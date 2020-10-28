Махачкала, , 08:22 — REGNUM Бывший глава дагестанского города Избербаш Амир Магомедов заподозрен в превышении должностных полномочий при передаче местной жительнице земельного участка. В отношении экс-мэра возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM 28 октября в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану.

По данным следствия, в 2015 году Магомедов незаконно, без проведения аукциона, бесплатно передал жительнице Избербаша земельный участок площадью 450 кв. метров, рыночная стоимость которого составляла более 1 млн рублей. Этим экс-мэр причинил «существенный ущерб» бюджету города.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Отмечается, что в ходе расследования будут приняты меры по возмещению фигурантом причиненного ущерба.

Амир Магомедов возглавил Избербаш в октябре 2013 года. В июне 2015 года его на этом посту сменил Абдулмеджид Сулейманов, который в текущем месяце был приговорен к трем годам лишения свободы условно за незаконную передачу жительнице города муниципальной квартиры стоимостью более 2,1 млн рублей. Накануне стало известно о возбуждении против него еще четырех уголовных дел о незаконной раздаче местным жителям четырех участков под частное строительство.

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