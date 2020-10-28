Санта-Клара, США, , 08:18 — REGNUM Вскоре AMD представит свою новую линейку видеокарт Radeon RX 6000, выполненных на базе архитектуры RDNA 2. Трансляция презентации начнётся на YouTube-канале компании сегодня, 28 октября 2020 года в 19:00 по московскому времени.

На момент написания это новости до презентации AMD оставалось менее 11 часов. Стоит отметить, что администраци аккунта AMD пока не создала трансляцию.

https://twitter.com/Radeon/status/1320847675139317760

В новую серию входят видеокарты Radeon RX 6700, RX 6700, RX 6800, RX 6800 и 6900 XT. Все графические процессоры выполнены на базе 7 нм технологического процесса, по имеющейся информации, RX 6700 и RX 6700 будут оборудованы 12 гигабайтами оперативной памяти GDDR6, а RX 6800, RX 6800 и 6900 XT — 16 гигабайтами GDDR6.

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