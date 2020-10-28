Владивосток, , 08:33 — REGNUM За минувшие сутки в Приморье выявлено 180 новых случаев заражения коронавирусом, днём ранее также 181, выздоровели 98 пациентов, один — умер от осложнений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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На 28 октября в крае выдано 14 793 положительных теста на коронавирус с начала пандемии, излечились 12 036 пациентов, скончались — 147. Всего проведено 441 431 тест на коронавирус.

Более восьми тысяч школьников отправлены на карантин.

В свете распоряжения Роспотребнадзора РФ об обязательном ношении защитных масок в общественных местах, губернатор Приморья Олег Кожемяко утром 28 октября проверил, как пассажиры и персонал пригородных электропоездов соблюдают масочный режим.

Проверка показала, что примерно 85% пассажиров едут в масках.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье в соцсетях обсуждают видео, где один из пациентов ковидного госпиталя на базе городской больницы Находки говорит, что больным в палатах реанимации отключили кислород. Кроме того, пациенты говорят о хамском отношении со стороны персонала — в одну из смен к лежачим больным никто не подошёл даже, чтобы измерить температуру и уровень кислорода в крови.