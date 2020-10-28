Благовещенск, , 08:15 — REGNUM В Амурской области фиксируются большие темпы прироста инфицированных коронавирусом пациентов. В крупнейшем на Дальнем Востоке ковидном госпитале, который развернут на базе Благовещенской городской клинической больницы, лечение проходят 806 пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ожидание вакцины и лекарств»

Читайте также: В Приамурье продолжают выявлять ежесуточно более 100 больных COVID-19

«За сутки к нам бригадами скорой помощи и по самообращению, по направлению из поликлиник поступают порядка сотни человек», — рассказала заместитель главного врача по медицинской части Благовещенской городской клинической больницы Татьяна Орлова.

Пациенты с лёгкой формой COVID-19 и не старшего возраста проходят лечение амбулаторно. Как отметили медики, таких из общего числа инфицированных 30%.

«Темпы прироста новых больных достаточно высоки. Неделя-две, и мы выйдем на плато», — отметила Орлова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области за весь период пандемии провели 386 820 исследований на новую коронавирусную инфекцию. За последние сутки тесты на COVID-19 были взяты у 5441 жителя.