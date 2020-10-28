Кемерово, , 08:14 — REGNUM Режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса в Кемеровской области продлён ещё на месяц, до 30 ноября. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ожидание вакцины и лекарств»

Таким образом, сохраняются все действовавшие ограничения, в том числе требование о самоизоляции граждан старше 65 лет.

«Пожилым людям разрешено покидать дом для посещения медицинских организаций, а также иных случаев, связанных с бытовыми, семейными или экстренными ситуациями», — напомнили в правительстве.

Кроме того, организациям общепита запрещено работать с 23 до 6 часов за исключением заведений, работающих на вынос. Также круглосуточно продолжат работать кафе на заправках, вокзалах и аэропортах.

Читайте ранее в этом сюжете: Число случаев заражения SARS-CoV-2 в Кузбассе приближается к 15 тысячам