Москва, , 08:14 — REGNUM По итогам января—сентября 2020 года среди несовершеннолетних выявлено 24 тыс. преступника, что на 10% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом 28 октября сообщает RT со ссылкой на данные МВД.

Всего за отчетный период выявлено более 651 преступника. Число преступников среди ранее судимых лиц уменьшилось на 2,5%, среди пьяных — на 2,9%, среди наркоманов — на 14,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января—августа 2020 года в России выявили 1,3 млн преступлений, что на 0,9% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Доля преступлений небольшой и средней тяжести составила 72,6%.

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