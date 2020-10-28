Москва, , 08:16 — REGNUM В России наблюдается дефицит автомобилей популярных марок. Об этом 28 октября сообщает портал Autonews.ru со ссылкой на опрошенных дилеров.

Так, о нехватке на складах седанов Lada Vesta с вариатором, универсалов Lada SW Cross с такой же трансмиссией, сообщили в компании Major.

«Можно сделать предзаказ, но его придется ждать три месяца. За это время цена может измениться, потому что курс рубля постоянно скачет и по какой цене нам придется выкупить ее у завода, совершенно непонятно. Зафиксировать цену даже по предоплате не получится, можно только забронировать автомобиль», — сообщил представитель компании.

Всего 140 машин оказалось в наличии у московского дилера Skoda — компании «Автопрага». Причем большая часть из них — это кроссоверы Kodiaq и седаны Rapid. При этом большинство моделей с механической коробкой передач.

Сеть автомобильных салонов «Автомир» на данный момент располагает ограниченным количеством машин. Причем собранные по желанию клиентов модификации будут готовы только в конце 2020 года или в начале 2021 года.

По словам директора по маркетингу АГ «Авилон» Андрея Каменского, компания испытывает недостаток в некоторых моделях Volkswagen. Так, есть острая нехватка Polo, а также кроссоверов Tiguan и внедорожников Touareg. Поставка моделей в зависимости от версий составляет от одного до двух месяцев. Он отметил также, что образовался дефицит таких моделей Hyundai, как Creta и Santa Fe.

Напомним, продажи автомобилей в России в сентябре выросли на 3,4%, до 154 409 экземпляров.

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