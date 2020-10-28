Сухум, , 08:11 — REGNUM 113 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Абхазии в течение суток 27 октября. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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«За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 467 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 113 из них», — сообщили в штабе.

Всего, по официальным данным, в Гудаутской ЦРБ госпитализированы 148 пациентов, у 118 из них подтвержден диагноз COVID-19. В тяжёлом состоянии находятся 26 человек. Кроме того, 54 пациента с коронавирусной инфекцией размещены в мобильном госпитале Минобороны РФ, развернутом в Сухуме. Там четыре человека в тяжелом состоянии.

Всего в Абхазии выявили 3952 носителя SARS-CoV-2. Из них 1474 победили инфекцию, в том числе десять человек за последние сутки. За время пандемии в Абхазии скончались 36 пациентов с диагнозом COVID-19.

Стоит отметить, что накануне в Абхазии выявили 100 случаев заражения коронавирусом за сутки, а в течение 26 октября — 172, что стало максимальным показателем для страны за время пандемии. В минздраве республики призвали врачей-соотечественников, работающих в России, приехать на родину для помощи коллегам.

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