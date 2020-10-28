Абакан, , 07:56 — REGNUM Ещё шесть пациентов, у которых диагностировали COVID-19, скончались в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 октября в республиканском правительстве.

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Умерли четверо жителей города Саяногорска (женщины 68, 72 и 82 лет, 77-летний мужчина), 60-летняя жительница Абакана и 72-летний житель Черногорска. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

За весь период пандемии в Хакасии скончались 63 пациента с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 27 октября в республике коронавирус был выявлен у 6404 человек.

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