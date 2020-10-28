Филадельфия, США, , 07:52 — REGNUM По меньшей мере 1 тыс. человек принимает участие в погромах и грабежах магазинов в нескольких районах американского города Филадельфия, сообщает городское управление полиции на своей странице в Twitter.

Беспорядки в городе вспыхнули спустя сутки после гибели чернокожего Уолтера Уоллеса. Полицейские рекомендуют жителям районов, где наблюдаются погромы, не выходить на улицу.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября в Филадельфии двое полицейских застрелили Уолтера Уоллеса, подозревая, что он может быть вооружен.

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