Чита, , 07:45 — REGNUM В Чите стартовало мероприятие для ищущих работу. Как сообщает сегодня, 28 октября, пресс-служба забайкальского губернатора, в течение кадрового дня все жители региона, находящиеся в поиске работы или сотрудника, могут решить кадровый вопрос онлайн с 10:00 до 13:00 местного времени.

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Соискатели могут посмотреть вакансии по нескольким направлениям и отправить резюме на указанный адрес. Каждый, кто оставил заявку, получит ответ в течение двух недель.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 14 сентября 2020 года в регионе насчитывалось 37 229 безработных, уровень безработицы в регионе составлял 7,1% (на 31 июля — 5,1%). С 1 марта 2020 г. за содействием в поиске подходящей работы обратились более 46 700 человек, более 200 человек закрыли свои ИП.

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