Пермь, , 07:11 — REGNUM Глава департамента образования Перми Людмила Серикова ушла в отставку. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Подразделение женщина возглавила в феврале 2017 года. А последним днём её работы на этой должности стало 27 октября 2020-го. Теперь она займётся научной деятельностью и будет готовить будущих педагогов.

С 28 октября исполнять обязанности Сериковой временно будет Ольга Ершова. Она возглавляет управление дошкольного образования этого департамента. Мэр Перми Дмитрий Самойлов уже подписал соответствующее распоряжение.