Курган, , 07:11 — REGNUM В Курганскую область прибыли врачи из госпиталей Центрального военного округа для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

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Группа, прибывшая в Зауралье, состоит из инфекционистов, анестезиологов-реаниматологов и врача лабораторной и ПЦР-диагностики.Они будут оказывать помощь в лечении больных тяжелыми формами COVID-19.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор Курганской области Вадим Шумков отметил, что в регионе серьёзная нехватка медперсонала — «врачей и раньше не хватало, а сейчас многие медики болеют».

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