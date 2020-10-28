Токио, , 07:06 — REGNUM Соцопрос, проведенный минздравом Японии, выявил рекордное снижение числа курильщиков в стране с 1986 года, передает телеканал NHK.

Сообщается, что в ноябре 2019 года специалисты японского минздрава опросили 5700 людей возрастом старше 20 лет. Выяснилось, что из респондентов 16,7% являются курильщиками. Этот показатель оказался меньше на 1,1% по сравнению с данными предыдущего года. Отмечается, что показатель также является рекордно низким с 1986 года, когда впервые начали проводиться подобные опросы.

Теперь минздрав Японии намерен снизить число курильщиков до 12% от населения к 2022 финансовому году. Ряд медучреждений страны уже запустили горячие линии для помощи желающим бросить курить.