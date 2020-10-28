Ульяновск, , 06:51 — REGNUM В Ульяновской области недельная заболеваемость ОРВИ превышает эпидемический порог, значительный рост — в группе детей старше 15 лет. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

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По данным ведомства, за неделю, с 21 по 27 октября, в Ульяновской области ОРВИ заболели 11 204 человека, что на 11,1% выше уровня предыдущей недели (с 14 по 20 октября). Показатель на 34,6% превышает недельный эпидемический порог, в том числе на 285,3% превышение порога наблюдается в возрастной группе 15лет и старше.

В управлении отмечают со ссылкой на вирусологический мониторинг, что в Ульяновской области циркулируют вирусы негриппозной этиологии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее минздрав Ульяновской области заявлял, что в регионе будут внедрены электронные системы обратной связи с населением, предусматривающие возможность направления заявки на вызов медицинского работника пациентам с признаками ОРВИ.