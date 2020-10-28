Вашингтон, , 06:48 — REGNUM Протесты в американской столице Вашингтоне из-за смертельного ДТП переросли в столкновения с полицейскими, сообщает газета The Washington Post.

Сообщается, что группа протестующих собралась у отделения полиции с требованиями предоставить дополнительную информацию о произошедшей аварии. Из них несколько человек попытались прорваться в полицейский участок и начали драку с сотрудниками полиции. В ответ полицейские применили спецсредства и оттеснили протестующих от здания.

Газета отмечает, что после столкновения с полицейскими демонстранты направились в центр города. Пока информации о пострадавших или задержанных не поступало.

Напомним, 23 октября полицейские в Вашингтоне попытались остановить водителя мопеда, который ехал без средств защиты, однако водитель выехал на перекресток, где столкнулся с автомобилем. Пострадавшего госпитализировали, однако врачи не смогли спасти его жизнь.