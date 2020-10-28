Оренбург, , 06:38 — REGNUM Мэр Оренбурга Владимир Ильиных получил предостережение регионального УФАС. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным антимонопольного органа, речь идёт о закупках для организации питания школьников. Главу города и всю мэрию предостерегают от действий, направленных на укрупнение закупок, а также от включения в один лот услуг питания с разными типами финансирования. По мнению антимонопольщиков, это может повлечь ограничение доступа к торгам и ограничить конкуренцию на данном рынке.

Также от мэра требуют довести это предостережение до самих образовательных организаций.