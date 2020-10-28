Ульяновск, , 06:37 — REGNUM В Ульяновской области расширяют коечный фонд для лечения пациентов с COVID-19. Дополнительные койки готовят в Центральной городской клинической больнице (ЦГКБ), сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

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В настоящее время идёт переформатирование работы круглосуточного стационара под пациентов с коронавирусом. Всего перепрофилируют 461 койку, в результате коечный фонд достигнет 711 мест. По словам главного врача ЦГКБ Натальи Бакумцевой, сейчас ведется кислородная подводка на седьмом этаже корпуса, планируется дополнительно оснастить кислородом 359 точек.

Экстренная и плановая медицинская помощь пациентам терапевтического и хирургического профиля будет оказываться в областных клинических больницах и центре специализированных видов медицинской помощи. На данных больниц созданы обсерваторы для оказания помощи пациентам до получения результата теста на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Ульяновской области лабораторно подтверждён 201 случай заражения коронавирусом, всего с начала пандемии выявлено 20 182 носителя новой коронавирусной инфекцией. В настоящее время под наблюдением остаются 11 344 человека.

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