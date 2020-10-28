Веллингтон, , 06:30 — REGNUM В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили двух зараженных коронавирусом нового типа, прибывших в страну из-за рубежа. Об этом сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

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Первый пациент прибыл в Новую Зеландию из Парижа, второй — из Лондона. Их выявили во время обязательного двухнедельного карантина. В настоящее время пациенты находятся в Окленде.

По последним данным, в Новой Зеландии числится 66 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в стране подтвердили 1587 случаев инфицирования SARS-CoV-2.