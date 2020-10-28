Ульяновск, , 06:26 — REGNUM В Ульяновской области в условиях пандемии коронавируса под наблюдением остаются более 11,3 тыс. человек, также выявлены сотни новых случаев заражения. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба и управления Роспотребнадзора.

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По данным ведомства, за последние сутки в Ульяновской области официально выявлен 201 случай заражения коронавирусом, всего с начала пандемии подтверждено 20 182 случая заражения новой коронавирусной инфекцией.

В регионе проведено 351,85 тыс. лабораторных исследований на коронавирус, тесты сдали более 29,5 тыс. человек. В настоящее время под наблюдением остаются 11 344 человека.

Отметим, что в Ульяновской области для обеспечения доступности связи с медицинскими организациями министерство здравоохранения организует работу многоканальных телефонов. Кроме того, будут внедрены электронные системы обратной связи с населением, предусматривающие возможность направления заявки на вызов медицинского работника пациентам с признаками ОРВИ.