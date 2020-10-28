Петропавловск-Камчатский, 28 октября 2020, 06:25 — REGNUM После вмешательства прокуратуры в селе Каменское Пенжинского района Камчатки открылась аптека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.
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С жалобой в прокуратуру обратилась жительница села. Выяснилось, что в населённом пункте нет аптечного пункта. При этом у лечебного учреждения имеется лицензия на услуги по продаже лекарств.
Прокуратурой было внесено представление на врио министра здравоохранения края. Только после этого аптека в селе была открыта.
Как сообщало ИА REGNUM, в аптеках Еврейской автономной области по прежнему нет в наличии некоторых противовирусных препаратов и антибиотиков. Ситуацию в правительстве региона обещают разрешить в ближайшее время.