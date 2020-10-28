Якутск, 28 октября 2020, 06:30 — REGNUM В Якутии за последние сутки выдано 178 положительных тестов на коронавирус (177 — днём ранее), выздоровели четыре человека, три пациента скончались, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
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В Якутске выявлено 98 случаев заражения коронавирусом, остальные практически во всех муниципалитетах республики.
За сутки лаборатории провели 6386 тестов, с начала пандемии — 611 993 исследования.
На 28 октября в Якутии зарегистрировано 13 095 носителей коронавируса, выздоровели 6202 пациента, не справились с болезнью 139 жителей республики.
Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке за последние сутки выявили 51 новый случай заражения коронавирусом (днём ранее — 50).