Москва, , 06:17 — REGNUM Обычный грипп в сочетании с заболеванием COVID-19 может представлять серьёзную угрозу для пациента, заявил 27 октября академик РАН, вирусолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова Виталий Зверев в интервью радио Sputnik.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ожидание вакцины и лекарств»

Он отметил, что некоторые умершие из числа заболевших COVID-19 могли одновременно болеть гриппом, что усугубило их состояние, однако не уточнил информацию о числе подобных случаев.

«Никто не знает, потому что не ставили лабораторный диагноз», — сказал вирусолог.

Вместе с тем, сообщил он, за целый год «не зарегистрированы случаи заболеваемости гриппом» и что такого «не может быть».

Напомним, Всемирная Организация Здравоохранения в апрельской директиве призвала считать умершими от коронавируса и его последствий всех, у кого коронавирус был найден или хотя бы подозревается. Таким образом, в эту категорию могут входить пациенты, умершие от гриппа.

Читайте ранее в этом сюжете: Британские учёные: коронавирус может повторяться сезонно, как и грипп