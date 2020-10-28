Улан-Удэ, , 06:17 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 211 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 10 890. Об этом утром 28 октября сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

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Отмечается, что из новых случаев инфицирования 156 были обследованы в связи с ОРВИ и пневмонией.

За сутки в Бурятии скончались девять пациентов с COVID-19, что является наибольшим показателем с начала эпидемии. Всего в республике умерли 150 человека с тяжёлой сопутствующей патологией.

Проходят лечение в стационарах республики 1820 больных. На амбулаторном лечении находятся 1326 пациентов. В реанимации остаются 74 пациента в тяжёлом состоянии. В том числе 41 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Занятость коечного фонда достигла 88,2% — из 2354 оборудованных коек заняты 2077.

Как сообщало ИА REGNUM, коронавирусом в Бурятии чаще всего заражается трудоспособное население в возрасте от 18 до 64 лет. В их числе офисные работники, сотрудники государственных и бюджетных учреждений.

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