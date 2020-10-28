Вашингтон, , 06:02 — REGNUM Популярный YouTube-блогер Mtashed раскритиковал систему игры Genshin Impact за то, что её, по его мнению, вполне можно отнести к азартным играм. Он опубликовал ролик 26 октября на своём канале.

Mtashed сообщил: после того, как он потратил в игре около $7,2 тыс., он решил создать совершенно новую учетную запись. Он пошел на такой шаг после того, как обеспокоенные зрители предположили, что у него, возможно, развилась зависимость от азартных игр.

Молодой человек предостерёг геймеров от вложения денег в Genshin Impact, назвав её механику Gacha (геймеры тратят реальные деньги, пытаясь получить случайно выдаваемые игровые ценности) «хищной».

Он заявил, что с этого момента не будет тратить в игре реальные деньги, и во время трансляций будет убеждать геймеров следовать этому подходу. Mtashed также заявил: он жалеет о том, что, возможно, из-за него многие игроки потратили на Genshin Impact свои средства.

Напомним, Genshin Impact распространяется бесплатно, однако для получения определённых топовых персонажей геймерам нужно тратить много денег. Ранее ИА REGNUM сообщило, что разработчики Genshin Impact предложили игрокам пройти опрос за игровые деньги.

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