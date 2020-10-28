Лондон, , 05:29 — REGNUM Первое поколение вакцин от коронавируса, вероятно, окажется эффективным не для всех людей, пишет 27 октября глава целевой рабочей группы правительства Великобритании по вакцинам Кейт Бингем в статье для медицинского журнала The Lancet.

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«Вакцины, вероятно, будут несовершенными, и мы должны быть готовы к тому, что они могут не предотвращать заражение, а уменьшать симптомы, и даже в этом случае они могут работать не для всех или не на долгий срок», — обобщила она.

Эксперт британского правительства призвала воздержаться от большого оптимизма в отношении разработки вакцины, и поставила под сомнение возможности Соединённого Королевства создать эффективную вакцину.

Напомним, ещё в июле власти Великобритании подписали соглашения с компаниями Sanofi и GlaxoSmithKline о поставке в страну 60 млн доз вакцины от коронавируса.

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