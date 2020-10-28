Петропавловск-Камчатский, , 05:26 — REGNUM На Камчатке за последние сутки выявили 51 новый случай заражения коронавирусом (днём ранее — 50), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Ежедневно в регионе регистрируют порядка 50 случаев инфицирования SARS-CoV-2. За весь период пандемии на Камчатке коронавирус лабораторно подтвердился у 5622 жителей.

За прошедшие сутки полностью излечились 25 человек, за весь период с болезнью справились 3579 жителей.

Региональный оперативный штаб не обнародует статистику летальных случаев на Камчатке. По данным федерального портала стопкоронавирус. рф, в крае умерли 70 пациентов с COVID-19.

Ещё 38 носителей коронавируса госпитализированы. Всего в стационарах лечение проходят 330 человек. 181 пациент с COVID-19 болеют пневмонией. Из 460 созданных специально для ковидных пациентов коек остаются свободными 130.

На Камчатке проведено более 161 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, коронавирусной инфекцией нового типа заболели 124 сотрудника Большого театра России, что составляет свыше 3% от числа всех работников учреждения, заявил его генеральный директор Владимир Урин в ходе заседания Совета при президенте РФ по культуре и искусству.