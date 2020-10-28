Пекин, , 05:23 — REGNUM Из больниц Китая по выздоровлении было выписано еще восемь человек, переболевших COVID-19, сообщает 28 октября агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, еще 289 пациентов с диагнозом COVID-19 продолжают получать медицинскую помощь в больницах страны, включая четверых в тяжелом состоянии.

Всего 80 936 человек, переболевших опасной инфекцией, было выписано из больниц Китая за все время эпидемии. Общее число заболевших в стране достигло 85 868 с начала эпидемии, из которых 4634 человека скончались.

Напомним, за прошедшие сутки в Китае было выявлено 42 новых случая заболевания COVID-19, из которых 22 оказались локальными и еще 20 — «импортными».