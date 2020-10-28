Токио, , 05:31 — REGNUM В Японии Управление безопасности на море планирует начать патрулирование прибрежных акваторий страны с помощью крупных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) начиная с 2022 года. Об этом 28 октября сообщает газета Yomiuri.

По информации издания, ведомство предполагает с помощью БПЛА осуществлять надзор за незаконной рыболовецкой деятельностью и вести поиск судов, которые терпят бедствие.

Вторая задача, для которой предполагается использовать новые БПЛА — патрулирование в районе островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, контролируемых Токио и являющихся предметом территориальных претензий Пекина.

Испытания крупного БПЛА производства компании General Atomics (США) были начаты японским ведомством 15 октября в районе островов Огасавара. Предполагается, что он сможет непрерывно находиться в воздухе не менее 35 часов.

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