Москва, , 05:14 — REGNUM Заболевание COVID-19 стало причиной госпитализации театрального режиссера Романа Виктюка, которому 28 октября исполняется 84 года, сообщает телеграм-канал Baza.

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В сообщении отмечается, что его перевили в реанимационное отделение Городской клинической больницы им. братьев Бахрушиных в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября российский актер Гоша Куценко написал на своей странице в Instagram, что заболел коронавирусной инфекцией, из-за чего был перенесен спектакль с его участием в Театре на Таганке.

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