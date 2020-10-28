Вашингтон, , 05:11 — REGNUM Бывший президент компании Nintendo of America Реджи Фис-Эме нашёл себе новую работу. Об этом 28 октября сообщил портал Game Rant.

ОН сообщил, что стал членом правления корпорации Brunswick, которая в т.ч. специализирующейся на производстве лодок и двигателей к ним. Фис-Эме отметил, что эта должность позволит сочетать его любовь к морю со страстью к развитию компаний.

https://twitter.com/Reggie/status/1320783466837864448

Напомним, Реджи Фис-Эме покинул пост президента Nintendo of America 22 февраля 2019 года в связи в тем, что решил уйти на пенсию. В июле 2020 года стало известно, что он занял должность стратегического советника издательской компании Rogue Games.

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