Москва, , 05:13 — REGNUM В среду, 28 октября, в Москве будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха +10… +12 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В ночь на 29 октября в Москве будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха +3… +5 °С.

Ветер южный 3−10 м/с. Атмосферное давление 753 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +7… +12 °С днём и +1… +6 °С ночью.

В четверг, 29 октября, днём в столице ожидается +10… +12 °С. По области +7… +12 °С, без осадков. Ночью в регионе ожидается +1… +6 °С, без осадков.