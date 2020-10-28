Варшава, , 05:00 — REGNUM После того, как студия CD Projekt Red объявила о переносе даты релиза игры Cyberpunk 2077, некоторые разработчики стали получать угрозы. Об этом 28 октября сообщил портал Game Rant.

Ведущий дизайнер проекта Cyberpunk 2077 Анджей Завадский рассказал об этой проблеме на своей странице в Twitter. Он написал, что понимает разочарование и злость геймеров, однако указал, что посылать создателям игры письма с угрозами убийств «абсолютно недопустимо и просто неправильно».

«Мы такие же люди, как и вы», — подчеркнул Завадский.

https://twitter.com/ZawAndy/status/1321201463545204736

Ранее ИА REGNUM сообщило, что CD Projekt Red в очередной раз отложила релиз Cyberpunk 2077. Игра выйдет не 19 ноября, как было запланировано ранее, а 10 декабря 2020 года.

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