Берн, , 04:59 — REGNUM Общее количество выявленных за неделю случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в мире составило 2 884 604, что является «рекордом», сообщает на своем сайте Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Речь идет о периоде времени с 19 по 25 октября. При этом было зарегистрировано 39 712 летальных исходов, связанных с осложнениями при заболевании COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября, по информации ВОЗ, во всем мире совокупное число подтвержденных фактов инфицирования коронавирусом достигло 43 341 451, включая зафиксированные за последние сутки — 357 704.

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