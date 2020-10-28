Пекин, , 04:48 — REGNUM На материковой части Китая за прошедшие сутки зафиксировано 42 новых случаая заболевания COVID-19, сообщает 28 октября агентство Синьхуа.

Из общего числа новых случаев, 22 оказались локальными, еще 20 — «импортными». Все локальные случаи пришлись на Синьцзян-Уйгурский автономный района на северо-западе Китая, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР.

Все случаи в Синьцзяне пришлись на уезд Шуфу городского округа Кашгар, сообщили в региональной комиссии здравоохранения. Также за сутки было выявлено 19 новых бессимптомных случаев заражения опасной инфекцией.

Ни одного случая гибели от нового коронавируса не было зафиксировано в Китае за прошедшие сутки, подытожили в комиссии.