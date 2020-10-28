Урумчи, Китай, , 04:43 — REGNUM В Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая выявлено 22 новых случая COVID-19, сообщает 28 октября агентство Синьхуа.

По данным комиссии здравоохранения Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР, все вонь заболевшие пришлись на уезд Шуфу городского округа Кашгар на юге региона. Помимо 22 подтверждённых случаев заболевания, в регионе также имеется 161 бессимптомный случай заражения. Все они приходятся на Шуфу.

Напомним, что за сутки в Китае также было выявлено 20 новых «импортных» случаев заболевания опасной инфекцией. Таким образом, Синьцзян стал новым очагом инфекции в стране.