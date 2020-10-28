Сеул, , 04:41 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 103 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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Из них 96 случаев заражения связаны с распространением инфекции внутри страны, остальных заболевших выявили среди прибывших в Южную Корею из-за рубежа. Центр отмечает, что число выявленных случаев за сутки вновь превысило 100 после кратковременного снижения до 88 во вторник 27 октября. Это связывают с еще не установленными очагами распространения инфекции.

Всего в Южной Корее с начала пандемии подтвердили 26 146 случаев заражения коронавирусом нового типа. Также за 27 октября в стране скончался еще один пациент с COVID-19. Общее число жертв осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Южной Корее достигло 461.