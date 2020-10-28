Пекин, , 04:40 — REGNUM В Китае за прошедшие сутки зарегистрировано 20 новых «импортных» случаев COVID-19, сообщает 28 октября агентство Синьхуа.

Как сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР, общее число «импортных», то есть выявленных у прибывших в Китай из-за рубежа пациентов с COVID-19, достигло 3284 с начала эпидемии в стране.

Среди новых случаев, семеро заболевших прибыли в Шанхай, шестеро — в провинцию Шэньси, двое — в провинцию Гуандун и по одному — в город центрального подчинения Тяньцзинь, Внутреннюю Монголию, провинции Хэнань и Сычуань, отметили в комиссии.

Среди все «импортных» пациентов, выявленных в Китае с начала эпидемии, 3017 человек были выписаны из больниц по выздоровлении, в то время как еще 267 продолжают получать медицинскую помощь в больницах страны. Смертей среди этой группы заболевших не зафиксировано.