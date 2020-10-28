Хабаровск, , 04:45 — REGNUM В Хабаровском крае 28 октября начала работать горячая линия по коронавирусу. Звонить можно круглосуточно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Операторы горячей линии прошли инструктаж и могут рассказать, как вести себя при появлении признаков ОРВИ и коронавируса.

Кроме того, операторы могут соединить с практикующими врачами, специалистами института повышения квалификации врачей, которые дадут рекомендации по лечению того или иного заболевания. Решается вопрос о переводе телефонной линии на единый номер 113.

В крае поликлиники перегружены, в регистратуры трудно дозвониться. Врачи, медсёстры, бригады скорой помощи работают круглосуточно.

На горячую линию можно звонить по номеру: 8 (4212) 39-61-79 .

Как сообщало ИА REGNUM, функция «Обратный звонок» начала действовать на горячих линиях по коронавирусу в Забайкалье с 26 октября. Теперь забайкальцам, которые не смогли дозвониться до специалистов, перезвонят и помогут решить все вопросы, получить необходимую консультацию.